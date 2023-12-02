TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Ali Düşenkalkar diziden mi ayrılıyor merak ediliyor. İzleyiciler tarafından oyuncuya dair detaylar internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Muammer kaç yaşında? Gönül Dağı Muammer neden yok, diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı ve Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Gönül Dağı Muammer kaç yaşında? Sorusu başta olmak üzere birçok detay bu nedenle arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Gönül Dağı Muammer kaç yaşında? Gönül Dağı Muammer neden yok, diziden ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI MUAMMER KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekibe veda edecek. 62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar 62 yaşındadır.