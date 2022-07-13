Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bugün Gizli Saklı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? Gizli Saklı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GİZLİ SAKLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizli Saklı her Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat dizi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

GİZLİ SAKLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 20 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak. Bayram dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığı düşünülüyor. Bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

13 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20:00 - GİZLİ SAKLI (TEKRAR)

22:45 - TOZLUYAKA (TEKRAR)

GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü 20 Temmuz Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak.

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur'a yalan söylerler ancak Aynur'u ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.Aynur, tek kızının evinden gelinlikle çıkmasını isteyince işler giderek karışır. Tüm bunlar olurken Tarık ve Adem, Levent'in koyduğu dinleme cihazını fark ederler. Yaz ve Levent'in içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaları hiç kolay olmayacaktır.