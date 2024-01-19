19 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresunspor - Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Giresunspor - Çorum FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir?

GİRESUNSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

19 Ocak 2024 tarihinde Giresunspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 20:00'dir. Karşılaşma, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Maç, TRT Spor kanalı resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ve canlı bir şekilde izlenebilmektedir. Böylece Giresunspor - Çorum FK maçı 17 Ocak 2024 tarihinde 13:00'da A Spor kanalı resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ve canlı bir şekilde izlenebilmektedir. kanalı resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilmektedir.