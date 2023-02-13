Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Gerger ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Gerger merkez nerede? Gerger ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Gerger ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Gerger ilçesi merak edildi. Peki, Gerger merkez nerede? Gerger ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Gerger ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

GERGER NEREDE?

Gerger, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 17.234

Yüzölçümü:500 km² (100 mil²)

GERGER İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Gerger ilçesinin nüfusu 17.234'tür.

GERGER HANGİ İLE BAĞLI?

Gerger, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

1954 yılında Adıyaman Malatya'dan ayrılıp vilayet olunca Gerger de ilçe oldu. Tarihi Gerger ismi ile ilçe adlandırılarak Aldüş köyü ilçe merkezi olarak seçildi. Tarihi Gerger ise adını hâlen Nefsi Gerger olarak sürdürmekte olup şu an resmî kayıtlarda Oymaklı köyü olarak geçmektedir. İlçe olmadan önce Malatya'nın Pötürge (eski: Mırün) e bağlıydı. Gerger ilçe olmadan önce nahiye merkezi Güngörmüş köyü idi. Gerger'deki kamu binaları ve okul inşaatları tamamlandıktan sonra 1953 yılında Nahiye Müdürlüğü Gerger'e alındı. Bir yıl sonra Adıyaman il olunca Gerger ilçe statüsüne yükseltildi.

Turizm amaçlı da değerlendirilebilecek Gerger Kalesi de ilçe sınırlarında yer almaktadır. Ayrıca Güngörmüş köyü civarında günü birlik gezi için değerlendirilebilecek Karagöl bulunmaktadır.