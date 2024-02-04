4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gençlerbirliği - Çorum FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir?

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 16:00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇORUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Bein Sports Max 1 ise Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, bu önemli müsabakayı TRT Spor, Bein Sports Max 1 veya beIN Sports Tod TV üzerinden takip ederek heyecan dolu anlar yaşayabilirler.