Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig maçları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, "Gençlerbirliği – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele, hem lig sıralaması açısından hem de futbolseverler için oldukça önemli.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği ile Antalyaspor, 17 Ağustos 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. Bu mücadele, ligdeki dengeleri etkileyebilecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ -ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu ise beIN Sports. Yayının beIN Sports 1 veya beIN Sports 2 kanallarından yapılması bekleniyor. Maç saati yaklaştığında kesin yayın kanalı beIN Sports'un resmi yayın akışında netlik kazanacak. Bu nedenle maç günü TV rehberlerini kontrol etmekte fayda var.

Trendyol Süper Lig yayın hakları doğrultusunda tüm maçlar, beIN Connect, TOD ve Digiturk platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Dolayısıyla, Gençlerbirliği – Antalyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin bu platformlardan birine abone olmaları gerekiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçın heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar, dijital yayın platformları aracılığıyla mobil, tablet ve akıllı TV'lerinden de karşılaşmayı takip edebilir. Özellikle beIN Connect ve TOD uygulamaları, yüksek çözünürlüklü yayın imkanı sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
