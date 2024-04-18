Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın yeni yarışmacısı Rabia kimdir merak konusu oldu. Programın yeni yarışmacısı olarak dikkat çeken Rabia, yemek yapma becerileri ve kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Rabia Kimdir? Gelinim Mutfakta Rabia kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA RABİA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Rabia Aylul Kır, programın yeni gelini olarak haftaya damga vurmuştu.Ancak stüdyoya girişi biraz gergin geçti. Senem, kayınvalidesi olarak kızının gelin adaylarına kapora bırakmasıyla tartışma yarattı. "Gelinim zaten oğluma yapışmış. Ben kaporasını verdim" diyerek ortaya çıkan bu olaya karşı, Rabia'nın "Anne ben eşya mıyım" tepkisiyle stüdyoda gerilim tırmandı. Ancak Rabia'nın eşine yaptığı evlenme teklifiyle ilgili Nursel Ergin'in destekleyici yorumu stüdyoyu aydınlattı. "Ben bir kadın olarak Rabia'yı alkışlıyorum, kendisi teklif etmiş beyi de kabul etmiş" diyerek Rabia'nın cesaretini övdü. Rabia ise espriyle, "Ne yapayım kaçırsa mıydım, iki tane daha aday varmış, benim bundan haberim yok" dedi.