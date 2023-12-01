Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Meleğin hayatı merak konusu oldu. Meleğin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı hakkında bilgi arayan izleyiciler, yarışmacı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programa yeni bir yarışmacı dahil oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta Melek hayatı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Melek kimdir sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA MELEK KİMDİR?

Melek Kural, programın bu haftaki yarışmacısı olarak karşımıza çıkıyor. 30 yaşında ve 4.5 yıllık evli olan Melek, 2 kızı ve 1 oğluyla mutlu bir aile hayatı sürdürmektedir. Şu anda ev hanımı olan Melek, Kocaeli'nin güzelliklerini ve lezzetlerini sofralarına taşımaya hazır.

Melek'in kayınvalidesi Asiye Kural ise 68 yaşında ve aslen Trabzonlu. Uzun yıllar süren evliliğinin ardından eşini kaybeden Asiye Hanım, 4 oğlu ve 1 kızıyla büyük bir aileye öncülük etmektedir. Kocaeli'de kızıyla birlikte yaşayan Asiye Hanım, aynı zamanda bir lokanta işletmektedir. 50 yıllık bir evlilik deneyimi ve 9 torunun sıcaklığıyla dolu bir hayata sahip olan Asiye Hanım, hem aile büyüklüğü hem de lokanta işiyle yoğun bir tempoda yaşamını sürdürmektedir.