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Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? Gelinim Mutfakta Aleyna kaç yaşında, nereli?

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Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Aleyna, izleyicilerin merak konusu oldu. Aleyna'in kim olduğu, nereden geldiği ve geçmiş deneyimleri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? Gelinim Mutfakta Aleyna kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın yeni yarışmacısı Aleyna kimdir merak konusu oldu. Programın yeni yarışmacısı olarak dikkat çeken Aleyna, yemek yapma becerileri ve kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Aleyna Kimdir? Gelinim Mutfakta Aleyna kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Demir, 11 Mart Pazartesi günü "Gelinim Mutfakta" adlı yarışmaya katıldı. Kayınvalidesi Cabbar Songül ile birlikte yarışan Aleyna, altın yarışında mücadele etti. Sakarya'da yaşayan 24 yaşındaki Aleyna, aslen Sakaryalıdır ve 2 yıldır nişanlıdır. Tıbbi sekreterlik mezunu olan Aleyna şu anda bir işte çalışmamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA NEDEN YARIŞMADAN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 259. hafta finalinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı! Hafta toplamında düşük puanları Aleyna Koca ile Gülenay Aydoğan aldı. Aleyna, Nursel Ergin'in elenen yarışmacıyı söylemesine izin vermeden herkesi şoke eden bir karar açıkladı. Nişanlısı Yiğit Beyden ayrıldığını ve bu yüzden de bir kaynanası olmadığını söyleyerek yarışmadan çekildiğini açıkladı! Böylelikle Aleyna, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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