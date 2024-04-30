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Gelin Damat, Bayiliklerle Büyümeye Devam Ediyor

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Evlilik hazırlıkları sektörünün lideri Gelin Damat, bayiliklerle hızla büyümeye devam ediyor. 2022 yılında başlatılan bayileşme süreci kapsamında 13 bayi ile büyüyen firma, düğün salonları, gelinlikçiler, organizasyon firmaları ve fotoğrafçılara bayilik veriyor. Bayiler, GelinDamat.com üzerinden online satış yaparak, çiftlere online alışveriş imkanı sunuyor. Gelin Damat Dergisi, Türkiye'nin önde gelen evlilik hazırlıkları dergisidir

Gelin Damat Dergisi bünyesinde bulunan Gelin Damat markasıyla, düğün salonları, gelinlikçiler, organizasyon firmaları ve fotoğrafçılara bayilik vererek büyümeye devam ediyor. 2022 yılında başlatılan bayileşme süreci kapsamında 13 bayi ile hızla büyüyen Gelin Damat, sektördeki liderliğini Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlediği törende yeni bayileri tanıtarak pekiştirdi.

Gelin Damat markası, bayilik verdiği sektörler arasında düğün salonları, gelinlik mağazaları, organizasyon firmaları ve fotoğrafçılar gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. Bu bayiler, markanın güçlü destek ve hizmetleriyle evlilik hazırlıkları sektöründe öne çıkmakta ve müşterilere kaliteli hizmet sunmaktadırlar.

Gelin Damat, Bayiliklerle Büyümeye Devam Ediyor

Gelin Damat, bayilerine GelinDamat.com üzerinden online satış, çiftlere online alışveriş imkanı sunmasıyla büyüme stratejisini başarıyla sürdürüyor. Bayilik ağıyla genişleyen marka, evlilik hazırlıkları alanında sunduğu yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla gelin damat adaylarının güvenilir tercihi olmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi ve bayilik başvurusu için: GelinDamat.com

Gelin Damat, Bayiliklerle Büyümeye Devam Ediyor

Gelin Damat Dergisi Hakkında:

Gelin Damat Dergisi, Türkiye'nin önde gelen evlilik hazırlıkları dergisidir. 2005 yılında kurulan dergi, yıllardır sektördeki deneyimi ve uzmanlığıyla gelin ve damat adaylarına rehberlik etmektedir. Gelin Damat Dergisi Türkiye genelindeki D&R, Migros gibi marketlerde satışa sunulmaktadır.Dergi, gelinlik modelleri, düğün trendleri, organizasyon ipuçları ve daha birçok konuda değerli içerikler sunmaktadır. Gelin Damat Dergisi ayrıca düzenlediği Gelin Damat Fashion Day etkinliği ve Gelin Damat Dergisi Ödülleri ile sektördeki başarılarını taçlandırmaktadır.

Gelin Damat Fashion Day Hakkında:

Gelin Damat, Bayiliklerle Büyümeye Devam Ediyor

Gelin Damat Fashion Day, Gelin Damat markasının düzenlediği prestijli bir etkinliktir. Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi olarak ön plana çıkan etkinlik, her yıl sektör profesyonellerini bir araya getirerek son trendleri ve yenilikleri sergilemektedir. Bu etkinlik, gelinlik modası ve düğün trendlerine yön veren bir platform olarak kabul edilmektedir.

Gelin Damat Dergisi Ödülleri Hakkında:

Gelin Damat Dergisi Ödülleri, evlilik ve düğün sektöründe başarılarıyla öne çıkan firmaları onurlandıran bir etkinliktir. Her yıl düzenlenen ödül töreni, sektördeki başarıları teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

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