Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'ndenmi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor?

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNE ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Uefa Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray, 3 resmi maç oynadı

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Young Boys, lige iyi başlayamadı

Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.

İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.

Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

Hakemler

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

Okan Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Kaan'ın cezası, Sanchez'in sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'ın kadrosu

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Barış Alper ile ilgili kulüpten, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." açıklaması yapıldı.

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Galatasaray, İsviçre takımlarıyla 18. kez mücadele edecek

Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak "Cimbom" İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

Young Boys ile ilk randevu

Galatasaray ile Young Boys, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

Daha önce İsviçre takımlarından Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.

Sahasında maç kaybetmedi

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Deplasmandaki 8 müsabakada ise dörder galibiyet ve yenilgi yaşayan "Cimbom" attığı 16 gole karşılık 20 gol yedi. Tarafsız sahada yapılan tek maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kura ile elendi

Galatasaray, İsviçre takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmesinde ilginç bir şekilde elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1963-1964 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur maçında Zürih ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı sahasında 2-0 kazandı. Statü gereği tarafsız sahada üçüncü maç oynandı.

Roma'daki karşılaşma 2-2 sona erince turu geçeni kura belirledi. Çekilen kura sonucunda Zürih tur atlarken, Galatasaray organizasyona veda etti.

Unutulmaz Neuchatel Xamax maçları

Galatasaray, unutulmaz Avrupa kupası maçlarından birini İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax ile yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Neuchatel Xamax ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maç 3-0 İsviçre temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Tur şansını zora sokan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, sahasında zoru başardı ve 5-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların Neuchatel Xamax maçları, Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Young Boys, Türk takımlarına 1 kez rakip oldu

Young Boys, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla bir kez eşleşti.

İsviçre ekibi, 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İsviçre'de yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Young Boys, adını play-off turuna yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Bu sezon Young Boys engelini aşamadığı takdirde sarı kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.