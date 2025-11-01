Haberler

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Süper Lig'de nefesler tutuldu! Haftanın en çok beklenen karşılaşması bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, dev mücadelenin saatini ve yayın detaylarını merakla bekliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın en heyecanla beklenen karşılaşması bu akşam oynanacak. Taraftarlar günlerdir aynı sorunun cevabını arıyor: Dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması bu akşam oynanacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ezeli rakiplerinden biri olan Trabzon spor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Türk futbolunun köklü iki ekibi, sezonun kaderini etkileyebilecek bu karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, evinde taraftarının desteğiyle üç puan alarak liderlik yarışını sürdürmek isterken; Trabzon spor ise deplasmanda güçlü rakibini yenip zirve yarışında yeniden iddialı hale gelmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, Rams Park'ta kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği hakem ekibi çalacak.

Maç öncesinde iki takım da son antrenmanlarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzon spor ise son haftalardaki çıkışını bu zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Trabzon spor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, aynı zamanda beIN CONNECT platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Yayın saatinden itibaren stadyumdan canlı bağlantılar, maç önü yorumları ve özel röportajlar da ekranlarda olacak.

Derbi karşılaşması şifreli olarak yayınlanacak olsa da, taraftarlar sosyal medya ve spor haber siteleri üzerinden canlı anlatımı anlık olarak takip edebilecek.

DERBİ HEYECANI TÜM TÜRKİYE'Yİ SARACAK

Galatasaray - Trabzonspor rekabeti, Türk futbol tarihinin en köklü karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. İki takım arasındaki mücadeleler her zaman yüksek tempolu, çekişmeli ve gollü geçiyor. Bu akşamki maçta da tribünlerde büyük bir atmosfer bekleniyor.

Galatasaray taraftarı, takımının ligdeki liderlik iddiasını korumasını isterken, Trabzonspor cephesi deplasmandan puanla dönüp moral bulmak istiyor.

Tüm futbolseverler gözlerini bu derbiye çevirmiş durumda.

