GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN? Maç saat kaçta, nerede?

Galatasaray'ın Sparta Prag ile karşılaşacağı maçın tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. Bu önemli maçın detaylarına ilişkin bilgi arayan futbol severler, maçın ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN? Maç saat kaçta, nerede?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü (bu akşam) 20:45'te oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın, play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in daha önce yönettiği 4 maçta takımlarımız sadece 1 kere galip gelebildi.