Galatasaray- Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman? ZTK Galatasaray maçı nereden izlenir? GS- Ofspor maçı ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kura çekimi yapıldı. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Ofspor takımı oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Galatasaray- Ofspor maçı var. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman? ZTK Galatasaray maçı nereden izlenir? GS- Ofspor maçı ne zaman?
Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Ofspor takımı oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Galatasaray- Ofspor maçı var. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman? ZTK Galatasaray maçı nereden izlenir? GS- Ofspor maçı ne zaman? İşte Galatasaray- Ofspor maçı hakkında merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Ofspor maçı 8 Kasım günü saat 21:00'da oynanacak.
Galatasaray- Ofspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor