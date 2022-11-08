Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kura çekimi yapıldı. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Ofspor takımı oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Galatasaray- Ofspor maçı var. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman? ZTK Galatasaray maçı nereden izlenir? GS- Ofspor maçı ne zaman?

Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakibi Ofspor takımı oldu. Futbolseverler ise Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Galatasaray- Ofspor maçı var. Peki, Galatasaray- Ofspor maçı hangi kanalda? Galatasaray- Ofspor maçı ne zaman? ZTK Galatasaray maçı nereden izlenir? GS- Ofspor maçı ne zaman? İşte Galatasaray- Ofspor maçı hakkında merak edilenler...

GALATASARAY- OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Ofspor maçı 8 Kasım günü saat 21:00'da oynanacak.

GALATASARAY- OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Ofspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor