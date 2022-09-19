Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı ne zaman?

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GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Galatasaray arasında Yeni Adana stadyumunda oynanacak mücadele 1 Ekim Cumartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray arasındaki mücadele 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.