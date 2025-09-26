Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray - Liverpool maç bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaşanacak dev karşılaşma için biletler futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak ve taraftarlar, maç heyecanını statta yaşamak için satış tarihlerini ve bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır? Galatasaray - Liverpool maç biletlerine dair tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray – Liverpool maçının biletleri, taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulacak. 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla GSPlus Premium Üyeler ve GSPara kredi ve banka kartı sahipleri bilet satın alabilecek. Bu öncelikli satış, maçın yoğun talep göreceği göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Genel satış ise bir gün sonra, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Bu aşamada GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri ve tüm futbolseverler, Passo uygulaması veya passo.com.tr üzerinden biletlerini temin edebilecekler.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Öncelikli satışlar için saat bilgisi kritik önem taşıyor. GSPlus Premium Üyeler ve GSPara kredi/banka kartı sahipleri için biletler 26 Eylül 2025 Cuma günü 16.00'da satışa çıkacak ve bu satış 27 Eylül Cumartesi saat 13.00'e kadar devam edecek.

Genel satışa açılacak biletler ise 27 Eylül Cumartesi günü 14.00'te Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak. Bu zaman dilimleri, yoğun talep nedeniyle bilet almak isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray – Liverpool maçının bilet fiyatları, tribün ve kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Üst tribün, maraton ve kapalı tribün seçenekleriyle farklı fiyat aralıkları sunuluyor. Bilet fiyatları genellikle 2.300 TL'den başlayıp, VIP ve özel kategorilerde 50.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Bilet fiyatlarını güncel olarak öğrenmek ve tribün seçimi yapmak için Passo uygulaması veya passo.com.tr üzerinden bilet kategorilerini kontrol etmek gerekiyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Maç biletleri, resmi ve güvenilir kanallar üzerinden temin edilmelidir.

Passo Uygulaması: Mobil cihaz üzerinden hızlı ve güvenli bilet satın alma imkânı sunar.

passo.com.tr: Web tarayıcısı üzerinden tüm tribün seçeneklerini görüntüleyerek bilet alabilirsiniz.

GSPlus Premium ve GSPara Üyelikleri: Öncelikli satış haklarından yararlanmak için bu üyelikler veya kartlar kullanılabilir.

Resmi olmayan satış kanallarından bilet almak, sahte veya geçersiz bilet riskini artıracağından, yalnızca yukarıdaki yöntemlerle işlem yapmak önemlidir.