Galatasaray'ın Süper Kupa'yı ne zaman, hangi maçta alacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa maçı için kararını açıkladı. Maçın 2. dakikasında sahadan çekilen sarı-lacivertliler,3-0 hükmen mağlup sayıldı. Peki, Galatasaray'ın Süper Kupa'yı ne zaman, hangi maçta alacak?

KARARIN ONANMASI BEKLENİYOR

Kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak. Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.

GALATASARAY, PENDİKSPOR MAÇINDA KUPAYI KALDIRACAK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.