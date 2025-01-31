Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray Play-Off oynayacak mı?

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray Play-Off oynayacak mı?

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKTI MI?

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

ÜÇ OYUNCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray, yarınki mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yarınki karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, yarınki müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

AJAX'TA 5 EKSİK

Hollanda temsilcisinde Branco van den Boomen, cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ajax, son RFS müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan yarınki mücadelede yararlanamayacak. Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Van den Boomen, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal ve Amourricho van Axel-Dongen ile UEFA listesinde adı bulunmayan Davy Klaassen Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.