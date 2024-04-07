Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda, Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-04-2024 GALATASARAY VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, 07 Nisan Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 21:30 başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı, Şanlıurfa'da, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.