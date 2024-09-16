Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı?

Galatasaray- Gaziantep maçında Sallai var mı? Trendyol Süper Lig'de 17 Eylül tarihinde ertelenen Galatasaray-Gaziantep maçı oynanacak. Galatasaray'da Jakobs oynayacak mı sorusu merak edilirken, Galatasaray-Gaziantep maçındahangi oyuncular yok sorusuna yanıt aranıyor. Galatasaray-Gaziantep maçı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR YOK?

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gaziantep FK Maçı, 17 Eylül Salı günü saat 20:00'de oynanacak.