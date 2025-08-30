Galatasaray Ç. Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Ç. Rizespor maçı 11'i belli oldu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray ile Çaykur Rize spor arasındaki karşılaşmada kaydedilen goller ve skor sonucu spor gündeminin üst sıralarında konuşuluyor. Müsabakayı canlı izleyemeyenler, hem atılan golleri hem de maçın dikkat çeken pozisyonlarını öğrenmek için özet görüntülerine yöneliyor. Futbolseverler, "Galatasaray Ç.Rizespor maçı kaç kaç bitti, skor sonucu ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da Galatasaray'ın sahaya çıkan ilk 11'ini merak ediyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHADAKİ GOL KARNESİ

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 19 Süper Lig karşılaşmasında rakip ağları 49 kez sarsarken, kalesinde 15 gol gördü. Hücum gücüyle öne çıkan sarı-kırmızılılar, seyircisine bol gollü ve keyifli maçlar izlettirmeyi başardı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in bu önemli randevusu Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Kanal, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları aracılığıyla izlenebilecek.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TARİHİ

Sarı-kırmızılı ekip ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SAATİ

Heyecanla beklenen karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ YERİ

Ligin dikkat çeken maçlarından biri olan Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşması, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak.

GALATASARAY'IN SAHA AVANTAJI VE SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 19 mücadelede mağlubiyet yaşamadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu yenilginin ardından sahasında 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek etkileyici bir seri yakaladı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Mücadelenin özet görüntüleri ile golleri, Bein Sports'un yayın platformları aracılığıyla futbolseverlere sunulacak.

İlk 11'ler:

Galatasaray:



Ç. Rizespor: