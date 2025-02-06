Galatasaray Boluspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray şimdi Boluspor deplasmanında üç puanı hedefliyor. Peki, Boluspor Galatasaray maçının Boluspor Galatasaray maçının hakemi kim, canlı skor takibi nerede yapılır? İşte, merak edilenler…

GALATASARAY VE BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

6 Şubat 2025 Perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray maçı yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.

Boluspor

GALATASARAY VE BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray maçı

GALATASARAY VE BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Ayrıca Galatasaray ekibinde sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek.

Galatasaray