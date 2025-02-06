Galatasaray Boluspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Boluspor maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Boluspor-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte detaylar…
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray şimdi Boluspor deplasmanında üç puanı hedefliyor. Peki, Boluspor Galatasaray maçının Boluspor Galatasaray maçının hakemi kim, canlı skor takibi nerede yapılır? İşte, merak edilenler…
GALATASARAY VE BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
6 Şubat 2025 Perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray maçı yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.