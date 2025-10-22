Galatasaray, 22 Ekim 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncuların durumu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, kimler sakat? Singo ve Sanchez Galatasaray Bodo Glimt maçında oynayacak mı? Galatasaray Bodo Glimt maçının oyuncu kadrosuna dair detaylar haberimizde!

GALATASARAY BODO GLIMT MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Galatasaray, 22 Ekim 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncuların durumu merak konusu oldu. Özellikle Wilfried Singo'nun sakatlığı, teknik heyetin kadro planlamasını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine giren Singo, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu. Tedavisi devam eden Singo'nun, 1 Kasım'da oynanacak Trabzonspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan, Galatasaray'da cezalı olan oyuncuların durumu da merak ediliyordu. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde alınan cezaların Süper Lig'de geçerli olmaması nedeniyle, Sanchez'in forma giyme durumu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Süper Lig'de cezası nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Sanchez, Bodo/Glimt karşısında görev alabilecek.

SINGO GALATASARAY BODO GLIMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun tedavisine devam ettiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Teknik heyet, Singo'yu riske atmadan tedavi sürecini sürdürüyor. Bu nedenle, Singo'nun Bodo/Glimt maçında oynaması beklenmiyor.

SANCHEZ GALATASARAY BODO GLIMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Sanchez, Süper Lig'de aldığı ceza nedeniyle Başakşehir maçını kaçırmıştı. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan cezaların Süper Lig'de geçerli olmaması nedeniyle, Sanchez'in Bodo/Glimt maçında forma giyme durumu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu gelişme, teknik heyetin savunma hattındaki alternatiflerini değerlendirmesine olanak tanıyor.

GALATASARAY BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel ilk 11'ini belirledi. Teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde yapılan son antrenmanlarda, takımın taktiksel hazırlıkları tamamlandı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu ve dinamik ısınma, dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından, basına kapalı bölümde iki grup halinde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma, Bodo/Glimt maçı için yapılan taktik provayla sonlandırıldı.

Muhtemel ilk 11'de kalede Uğurcan yer alırken, savunma hattında Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs görev alacak. Orta sahada Torreira ve Lemina'nın birlikte oynaması beklenirken, hücum hattında Yunus, İlkay, Barış Alper ve Osimhen'in görev alması planlanıyor. Bu diziliş, Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısında etkili bir oyun sergilemesini hedefliyor.

Bodo/Glimt cephesinde ise kalede Haykin, savunmada Sjovold, Björtuft, Aleesami ve Bjorkan yer alacak. Orta sahada Evjen, Berg ve Fet görev alırken, hücum hattında Auklend, Hauge ve Högh'in forma giymesi bekleniyor. Bu kadro, Bodo/Glimt'in Galatasaray karşısında etkili olmayı amaçladığını gösteriyor.