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Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Alanyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-04-2024 ALANYASPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Alanyaspor-Galatasaray Maçı, 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Galatasaray Maçı, saat 20:00 başlayacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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