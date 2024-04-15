Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Alanyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
15-04-2024 ALANYASPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Alanyaspor-Galatasaray Maçı, 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor-Galatasaray Maçı, saat 20:00 başlayacak.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.