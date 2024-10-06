Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti!

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GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

84' Kerem Demirbay'ın sol kanattan yaptığı ortada Barış'ın kafası dışarı gitti.

84' RCS'de topla buluşma | Galatasaray : 24 Alanyaspor: 6

81' Yunus Akgün çıkıyor. Kerem Demirbay oyunda!

81' Icardi çıkıyor. Batshuayi oyunda!

80' Kullanılan kornerde Abdülkerim güzel bir kafa vurdu. Ertuğrul harika çıkardı.

75' Abdülkerim kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyunda!

74' Abdülkerim 'in ceza sahası içine çevirdiği topu kaleci kontrol etti.

72' Hakem oyunu devam ettirdi.

72' Balkovec ceza sahasında yerde kaldı. Hakem VAR odasıyla iletişim halinde!

69' Kaan Ayhan sarı kart gördü.

69'ÇOK TEHLİKELİ! Alanyaspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

66' Janvier, Sallai'yi çektiği için sarı kart gördü.

65' Mertens çıkıyor. Sallai oyunda!

65' Alanyaspor Janvier ve Lopes ile kaleyi denedi. İlk şut defanstan döndü. İkinci şut dışarı gitti.

64' Sergio Cordova ve Yusuf kenarda. Serdar Dursun ve Lopes oyunda!

61' Loide Augusto'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top Abdülkerim'e çarpıp Muslera'ya gitti.

57' Alanyaspor'da Efecan çıkıyor. Janvier oyunda!

56' Icardi'nin savunma arkasına pasında Mertens topu önüne alamadı.

53' Yunus'un sol kanattan gönderdiği topta Barış kafa vuramadı.

47' Ceza sahasından seken topu tamamlayan Kaan, kaleciye takıldı.

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

42' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pas kaleciye gitti.

41' Alanyaspor sağ kanattan güzel geldi. Jakobs kademede başarılı!

37' Barış Alper çalımlarla ceza sahasına sokuldu soldan çektiği şut dışarı gitti.

35' Topla Oynama | Galatasaray : 57 Alanyaspor: 43

30' Richard, Mertens'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

29' Oyun devam ediyor. GOL geçerli!

29' Hakem VAR odasıyla iletişim halinde ofsayt kontrolü yapılacak.

28' Savunma arkasına harika bir pas atan Sara'nın topuyla buluşan Yunus'un aşırtma şutu GOL oldu.

28' GOL! Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Yunus Akgün) 27' Barış'ın uzaklardan çektiği şutu kaleci Ertuğrul kurtardı. 24' HARİKA ŞUT! Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği sürpriz şutu kaleci kurtardı. 23' Lima'nın savunma arkasına gönderdiği top doğrudan Muslera'ya gitti. 22' Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşun devamında savunma arkasına atılan uzun pasta hakem ofsayt tespit etti.

15' Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci Ertuğrul güzel uzandı.

11' Oyun hakem atışıyla devam edecek.

10' Alanyaspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Mertens'in orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'a gitti.

8' Sara'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri geldi.

6' Balkovec sarı kart gördü

6' Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Yunus yerde!

5' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pasta Mertens topla buluştu. Mertens'in içeri çevirdiği top doğrudan kaleciye gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.