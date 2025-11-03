Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Ajax ile kozlarını paylaşacak. Peki, Ajax Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Avrupa arenasında kritik öneme sahip bu mücadele, gruptaki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip.

Galatasaray, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma şansını artırmak istiyor. Hollanda temsilcisi Ajax ise kendi sahasında kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Her iki takım için de adeta "tamam ya da devam" niteliğinde bir maç olacak.

GALATASARAY AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Ajax - Galatasaray maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Hollanda yerel saatiyle ise karşılaşma 21.00'de oynanacak.

Maçın başlama saati, Avrupa genelinde oynanan diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla aynı olacak. Bu nedenle futbolseverleri hem Avrupa'da hem Türkiye'de futbol dolu bir gece bekliyor.

Taraftarlar, Galatasaray'ın son dönemdeki form grafiğiyle sahaya nasıl bir kadro çıkaracağını ve teknik direktörün taktik planını da merakla bekliyor.

AJAX GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan ünlü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Avrupa futbolunun efsanelerinden Johan Cruijff'in adını taşıyan bu modern stat, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesiyle Hollanda'nın en önemli futbol mabedi konumunda.

Ajax'ın iç saha maçlarını oynadığı bu stadyum, atmosferi ve mükemmel zeminiyle tanınıyor. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek için Amsterdam'a akın edecek.

UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre maçın hakem kadrosu da belli oldu. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard, VAR koltuğunda ise Willy Delajod görev alacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları Türkiye'de TRT tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda tüm karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor ve dijital platform Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Futbolseverler, Ajax - Galatasaray maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca dijital platform Tabii üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunacak. TRT'nin yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi sayesinde taraftarlar, Amsterdam'daki atmosferi adeta ekran başında yaşayacak.