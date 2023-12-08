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Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var?

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Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte 11'ler

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu? Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte 11'ler haberimizde!

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor; Shahrudin, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Niang.

ZIYECH YOK

Galatasaray'da yıldız futbolcu Hakim Ziyech, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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