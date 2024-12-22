Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE)
Galatasaray maçında verilen penaltı kararı, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu. Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında penaltı kazandı. Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu merak ediliyor. Futbolseverler, pozisyonun penaltı olup olmadığını araştırıyor. İşte, Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE)