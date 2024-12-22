Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında penaltı kazandı. Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu merak ediliyor. Futbolseverler, pozisyonun penaltı olup olmadığını araştırıyor. İşte, Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE)

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS