Galatasaay UEFA kupasını hangi stadda kaldırdı?
1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubundaki son maçında Milan'ı son dakikalarda gelen gollerle 3-2 yenerek UEFA Kupası'nda oynama şansını elde etmişti.Peki, Galatasaray UEFA kupasını hangi stadda kaldırdı?
UEFA Kupası'nda sırayla Bologna, B. Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'ı eleyen Galatasaray, finalde de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaştı. Kopenhag (Danimarka) Parken Stadı'nda oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçın ardından penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Kupasını kazanan taraf oldu. Penaltı atışlarında Ergun Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve Giga Popescu Galatasaray adına topu ağlara gönderen isimler oldular. Galatasaay UEFA kupasını hangi stadda kaldırdı?
GALATASARAY UEFA KUPASINI HANGİ STADDA KALDIRDI?
Bu büyük başarı, bir Türk takımının ülke tarihinde ilk bir Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmesi anlamını taşıyordu. Galatasaray'ın bu büyük başarısı, Türk futbolunda yepyeni bir ufuk açmış, o güne kadar yerel hedeflerle yetinen Türk kulüplerinin önüne uluslararası perspektif açmıştır. Galatasaray'ın, Avrupa'nın futbolda ileri gitmiş ülkeleri arasında kendi çabasıyla edindiği bu haklı yer, tüm dünyada da yankı bulmuştur. Galatasaray adı, bu büyük başarıyla dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle 3. dünya ülkeleri arasında büyük bir sevgi ve sempatiyle bilinir olmuştur.
Bugüne kadar geçilememiş olduğu gibi, aynı sezonun devamı niteliğinde olan UEFA Super Cup'un da alınmasıyla daha perçinlenmiştir..
3. Tur 1. Maç
23.11.1999
Bologna 1 - Galatasaray 1
3. Tur 2. Maç
09.12.1999
Galatasaray 2 - Bologna 1
4. Tur 1. Maç
02.03.2000
B.Dortmund 0 - Galatasaray 2
4. Tur 2. Maç
09.03.2000
Galatasaray 0 - B.Dortmund 0
Çeyrek Final 1. Maç
16.03.2000
Real Mallorca 1 - Galatasaray 4
Çeyrek Final 2. Maç
23.03.2000
Galatasaray 2 - Real Mallorca 1
Yarı Final 1. Maç
06.04.2000
Galatasaray 2 - Leeds United 0
Yarı Final 2. Maç
Leeds United 2 - Galatasaray 2
20.04.2000
FİNAL
17.05.2000
Galatasaray 4 - Arsenal 1
Final maçı stadyumu:
Parken Stadyumu, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan, 42.305 seyirci kapasitesine sahip futbol stadyumu. Danimarka futbol kulüplerinden FC København'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. İnşaatı 1990 yılında başlayan stadyum, 9 Eylül 1992 tarihinde hizmete girmişti