UEFA Kupası'nda sırayla Bologna, B. Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'ı eleyen Galatasaray, finalde de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaştı. Kopenhag (Danimarka) Parken Stadı'nda oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçın ardından penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Kupasını kazanan taraf oldu. Penaltı atışlarında Ergun Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve Giga Popescu Galatasaray adına topu ağlara gönderen isimler oldular. Galatasaay UEFA kupasını hangi stadda kaldırdı?

GALATASARAY UEFA KUPASINI HANGİ STADDA KALDIRDI?

Bu büyük başarı, bir Türk takımının ülke tarihinde ilk bir Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmesi anlamını taşıyordu. Galatasaray'ın bu büyük başarısı, Türk futbolunda yepyeni bir ufuk açmış, o güne kadar yerel hedeflerle yetinen Türk kulüplerinin önüne uluslararası perspektif açmıştır. Galatasaray'ın, Avrupa'nın futbolda ileri gitmiş ülkeleri arasında kendi çabasıyla edindiği bu haklı yer, tüm dünyada da yankı bulmuştur. Galatasaray adı, bu büyük başarıyla dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle 3. dünya ülkeleri arasında büyük bir sevgi ve sempatiyle bilinir olmuştur.

Bugüne kadar geçilememiş olduğu gibi, aynı sezonun devamı niteliğinde olan UEFA Super Cup'un da alınmasıyla daha perçinlenmiştir..

3. Tur 1. Maç

23.11.1999

Bologna 1 - Galatasaray 1

3. Tur 2. Maç

09.12.1999

Galatasaray 2 - Bologna 1

4. Tur 1. Maç

02.03.2000

B.Dortmund 0 - Galatasaray 2

4. Tur 2. Maç

09.03.2000

Galatasaray 0 - B.Dortmund 0

Çeyrek Final 1. Maç

16.03.2000

Real Mallorca 1 - Galatasaray 4

Çeyrek Final 2. Maç

23.03.2000

Galatasaray 2 - Real Mallorca 1

Yarı Final 1. Maç

06.04.2000

Galatasaray 2 - Leeds United 0

Yarı Final 2. Maç

Leeds United 2 - Galatasaray 2

20.04.2000

FİNAL

17.05.2000

Galatasaray 4 - Arsenal 1

Final maçı stadyumu:

Parken Stadyumu, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan, 42.305 seyirci kapasitesine sahip futbol stadyumu. Danimarka futbol kulüplerinden FC København'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. İnşaatı 1990 yılında başlayan stadyum, 9 Eylül 1992 tarihinde hizmete girmişti