Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 yönetici gözaltına alınırken şirketlere kayyum atandı. Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıkarken, Anahat Medya'nın sahibi Selahattin Aydın'ın devraldığı Gain Medya'ya 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu değerlendirildi.

450 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19 Nisan 2024–22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon ABD doları olmak üzere, toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Öte yandan, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL'den fazlasının, ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesiyle karşılandığı, şirket finansmanının ise büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı belirlendi.

1 MİLYAR 76 MİLYON HAVALE

Diğer yandan daha sonra şüpheli Selahattin Aydın tarafından, tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi'nin, GAİN Medya Anonim Şirketi'ni 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı tespit edildi. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak 2025–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Aydın'ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI ŞİRKETLERE EL KONULDU

Şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanmasına yönelik olarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi. Şüpheliler gözaltına alındı.