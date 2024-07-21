Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı petrol rezervi ne kadar?

Gabar'da günlük petrol üretimi merak edilirken Gabar Dağı nerede ve Gabar'da günde ne kadar petrol çıkıyor soruları gündeme geliyor. Şırnakta günde kaç varil petrol çıkıyor? Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı petrol rezervi ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

GABAR DAĞI NEREDE?

Gabar Dağı, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Şırnak ilinin sınırları içinde bulunan bu dağ, ülkenin doğusunda, Irak sınırına yakın bir konumdadır. Gabar Dağı, stratejik ve coğrafi olarak önemli bir bölgededir.

GABAR DAĞI PETROL REZERVİ

Gabar Dağı bölgesinde keşfedilen petrol rezervlerinin miktarı hakkında net ve güncel bilgilere ulaşmak için genellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan açıklamalar takip edilmektedir. Gabar Dağı'nda yapılan araştırmalar ve sondaj çalışmaları sonucunda önemli miktarda petrol rezervine ulaşıldığı ve bu rezervlerin Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Ancak, kesin rakamlar ve rezerv miktarları dönemsel olarak güncellenebilir.

Gabar Dağı'ndaki petrol keşiflerinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından önemli bir adım olduğu ve bu bölgedeki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Rezerv miktarı hakkında en güncel ve doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak gerekmektedir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol.' ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, 'Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' denildi.