Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Uşak Belediye Başkan adayı ise Furkan Kaya oldu. Vatandaşlar, Mevlüt Yıldırım'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Furkan Kaya kimdir? Zafer Partisi Uşak Belediye Furkan Kaya kimdir? Zafer Partisi Uşak Belediye Başkan adayı Furkan Kaya kaç yaşında, nereli?

FURKAN KAYA KİMDİR?

Zafer Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Furkan Kaya ise Uşak Üniversitesi mezunu olduğunu ve 11 yıldır Uşak'ta yaşadığını söyleyerek, seçim kampanyası boyunca aktif bir şekilde halkla iletişim kuracaklarını ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşacaklarını ifade etti.