Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Peki, Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?

Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?

Fred'in ve Becao'nun sakatlık durumu! Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Peki, Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? Detaylar...

FRED VE BECAO'NUN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacaklar.

PENDİKSPOR MAÇINDA SAKATLANDILAR

Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.