Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?
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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Peki, Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek?
Fred'in ve Becao'nun sakatlık durumu! Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Peki, Fred ve Becao'nun sakatlık son durumu nedir? Fred'in MR sonucu belli oldu mu, açıklandı mı, sakatlığı ne kadar sürecek? Detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacaklar.
Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.