Fred kaç maç yok, sakatlığı ne, 6 hafta yok mu?

Dün Samsunspor'a evinde 2 puan kaybederek Galatasaray'ı zirveye ortak eden sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı moral bozdu. Peki, Fred kaç maç yok, sakatlığı ne, 6 hafta yok mu?

FRED KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe, Fred'in sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı yüzünden 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.