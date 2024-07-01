Fransa Belçika maçı CANLI izle! (EURO 2024) Fransa Belçika EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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FRANSA - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

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FRANSA - BELÇİKA MAÇI CANLI YAYIN

Fransa Belçika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fransa Belçika maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Belçika maçı saat 19.00'da başlayacak.

FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Belçika maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Belçika maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Belçika maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.