Üye Girişi
Haberi Paylaş

FİLENİN SULTANLARI | Türkiye - Güney Kore maçı voleybol ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?

Gündem Haberleri

FİLENİN SULTANLARI | Türkiye - Güney Kore maçı voleybol ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman? FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım, Güney Kore'a karşı çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ,FIVB Dünya Şampiyonası mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin yoğun ilgili duyduğu mücadele izlemek isteenler tarafından merak ediliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Filenin Sultanları'nın çıkacağı bu önemli mücadele öncesi sporseverler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadroda kimlerin yer aldığı gibi detayları araştırıyor. Konuya ilişkin en çok Türkiye - Güney Kore kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de oynanacak.

Voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

Voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

Haberler.com - Gündem

Filenin Sultanları Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title