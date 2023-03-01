Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Sorusu, duyumların ardından birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların görüşme talebini kabul eden Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Peki, Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Firmino Galatasaray'a transfer mi olacak?

Liverpool'un yıldızı Firmino, Galatasaray ile görüşmeyi kabul etti

Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Son olarak Liverpool'un yıldızı Firmino'nun sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi. Peki, Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Firmino Galatasaray'a transfer mi olacak?

FİRMİNO GALATASARAY'A MI GELECEK?

Sportcell'de yer alan habere göre, Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için Fransız futbolcunun menajerliğini yapan Rogon firmasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray'a Firmino önerildi. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Brezilyalı yıldızı, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştırıyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminden önce Firmino'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Brezilyalı yıldızın ise sarı-kırmızılılar ile görüşme talebini kabul ederek transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı