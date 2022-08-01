Fındık fiyatları ne kadar oldu 2022? Fındık alım-satım fiyatları kaç TL oldu? Fındığın kliosu kaç lira?

Ordu'da yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olduğunu açıkladı. Peki, Fındığın kliosu kaç TL?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Meydanı hıncahınç dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan konuşmasında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 yılı fındık alım fiyatını ortalama 54 TL olarak duyurdu.

FINDIK KİLOSU KAÇ TL 2022?

Başta Ordu, Giresun ve Samsun olmak üzere fındık yetiştiren ve üreticiliğini yapanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde geldi. Ordu'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu bildirdi.

FINDIK FİYATLARI 2022 BELLİ OLDU

Ordu'daki ziyaretinde fındığın kilosu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak mahsulleri ofisimiz, 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için. Alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de inşallah kabul edeceksiniz ve ortalamasını 54 olarak inşallah açıkladık. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.