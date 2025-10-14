Fındık fiyatları düştü mü? Samsun'da güncel fındık fiyatları!

Fındık fiyatları bugünlerde nasıl seyrediyor? Samsun bölgesinde güncel fiyatlar ne durumda? Piyasadaki düşüş söylentileri doğru mu, üreticiler durumu nasıl değerlendiriyor? işte Samsun'daki fındık fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberin devamında yer alıyor.

FINDIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Piyasalarda belirgin bir düşüş yaşanıyor. Eylül ayı sonunda serbest piyasada fındık fiyatları 350 TL/kg civarını görmüşken, 14 Ekim 2025 itibarıyla bu rakam 250-270 TL/kg bandına kadar gerilemiş durumda. Bu, fiyatlarda hızlı ve sert bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

FINDIK FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İhracat talebinde yavaşlama: Yurtdışı alıcıların taleplerinin düşmesi, fiyatları baskılıyor.

Döviz kurundaki gerileme: TL'nin değer kazanması, ihracat gelirlerini düşürerek fındık fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Üreticilerin satış baskısı: Üreticiler, elindeki stokları nakde çevirmek amacıyla fındığı daha düşük fiyatlarla piyasaya sürüyor.

Talep-arz dengesindeki bozulma: Bazı bölgelerde alıcı bulmakta zorlanılması, arz fazlasına işaret ediyor.

TMO seviyelerine yaklaşma: Serbest piyasa fiyatlarının, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sezon başındaki alım fiyatlarına yaklaşması sık görülen bir durum değil; bu da piyasadaki gerilemenin boyutunu ortaya koyuyor.

Fiyatların gerilemesinin ardında birden fazla etken var:

SAMSUN'DA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI!

Samsun ve çevresindeki üreticiler açısından serbest piyasa fiyatları artık 250-270 TL/kg seviyesinde. Bu fiyatlar, TMO'nun belirlediği Giresun kalite için 200 TL, Levant kalite için 195 TL alım fiyatlarına oldukça yaklaşmış durumda. Bu yakınlaşma, serbest piyasanın büyük ölçüde TMO'nun belirlediği taban fiyatlara göre şekillendiğini gösteriyor.