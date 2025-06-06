Filenin Sultanları TÜRKİYE-TAYLAND maçı CANLI izle! FIVB MİLLETLER LİGİ maç bilgileri...

Filenin Sultanları TÜRKİYE-TAYLAND maçı CANLI izle! FIVB MİLLETLER LİGİ maç bilgileri...
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Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi Tayland ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde güçlü performans sergileyerek ikinci galibiyetini hedefliyor. Tayland karşısında da galip gelerek turnuvada iddiasını sürdürmek isteyen milli takımımız, bu maçta da taraftarlarının desteğini bekliyor. İşte, Filenin Sultanları TÜRKİYE-TAYLAND maçı CANLI izle! FIVB MİLLETLER LİGİ maç bilgileri

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Tayland 2025 FIVB Milletler Ligi maçı 6 Haziran TSİ ile 14:30'da oynanacak.

TÜRKİYE TAYLAND MİLLETLER LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları TÜRKİYE-TAYLAND maçı CANLI izle! FIVB MİLLETLER LİGİ maç bilgileri

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

6 Haziran | Türkiye-Tayland 14:30 TRT Spor Yıldız

7 Haziran | Türkiye-Polonya 10:00 TRT Spor

8 Haziran | Çin- Türkiye 14:30 TRT Spor

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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