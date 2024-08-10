Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda elde ettiği sıralama ile gündeme geldi. Takımın, olimpiyat genelindeki sıralaması ve kaçıncı olduğu merak ediliyor. Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti ve Filenin Sultanları bronz madalya aldı mı soruları sık sık araştırılıyor. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Filenin Sultanları kaçıncı oldu ve bronz madalyayı kazandılar mı merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYATLARI'NDA KAÇINCI OLDU?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.
2024 VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI
- 428.53 puan | İtalya
- 400.63 puan | Brezilya
- 370.77 puan | ABD
- 359.07 puan | Türkiye
- 350.30 puan | Çin
- 349.75 puan | Polonya
- 325.18 puan | Japonya
- 284.76 puan | Kanada
- 283.99 puan | Hollanda
Kadın Voleybol Milli Takımımız, #Paris2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya karşılaşmasında Brezilya'ya setlerde 3-1'lik sonuçla kaybederek Olimpiyat 4'üncüsü oldu. ??
???? Takımımıza ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil ettiği ve madalya heyecanı yaşattığı için teşekkür… pic.twitter.com/eL6zm7a9cY— Team Türkiye (@TeamTurkiye) August 10, 2024
Sıcak Gelişme:
Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowen'ı 2-1 yenerek Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.