Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Filenin Sultanları kaçıncı oldu ve bronz madalyayı kazandılar mı merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!

FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYATLARI'NDA KAÇINCI OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.

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