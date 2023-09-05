A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Peki, Filenin Efeleri son 16 rakibi kim? Filenin Efeleri son 16'da kiminle oynayacak, maç ne zaman?

Filenin Efeleri son 16 rakibi kim? A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Peki, Filenin Efeleri son 16 rakibi kim? Filenin Efeleri son 16'da kiminle oynayacak, maç ne zaman? Detaylar...

FİLENİN EFELERİ SON 16 RAKİBİ KİM?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.

GRUPTAN ÇIKTIK

Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Arda Bostan)

İsrail: Hershko, Sokolov, David, Goldrin, Genis, Katzenelson (Roitman, Liberman, Ariel, Rura, Haver)

Setler: 25-23, 25-13, 25-17

Süre: 80 dakika (29, 24, 27)