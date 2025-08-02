Türkiye'deki oyuncuları heyecanlandıran bir diğer gelişme ise Türkçe spiker desteği ve Süper Lig takımlarının tam lisansla oyuna dahil olması. Oyunun fiyatları Türkiye için Standart Sürüm: 2.899 TL, Ultimate Edition: 3.999 TL olarak belirlendi. FIFA 26 ne zaman çıkacak?

FIFA 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği EA SPORTS FC 26, yani halk arasındaki adıyla FIFA 26, 26 Eylül 2025 tarihinde oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar ise 19 Eylül 2025'te oyuna erken erişim sağlayabilecek. Bu tarihler dünya genelinde geçerli olacak ve Türkiye de bu kapsamda yer alacak.

ULTIMATE EDITION VE ERKEN ERİŞİM AVANTAJLARI

Ultimate Edition, FIFA 26 deneyimini erken yaşamak isteyen kullanıcılar için çeşitli avantajlar sunuyor. Bu sürümü tercih eden oyuncular 7 gün önceden oyuna erişebilecek. Ayrıca çeşitli dijital ödüller, 6000 FC Points, özel ICON oyuncu kartları ve yeni sezon kartları gibi içerikler Ultimate Edition'a özel olacak. Oyunu ilk deneyimleyen kullanıcılar, rekabetçi modlara daha erken adapte olabilecekleri için avantaj kazanacaklar.

HANGİ PLATFORMLARDA YAYINLANACAK?

FIFA 26, çok geniş bir platform yelpazesinde sunulacak. Oyunun çıkacağı platformlar şunlardır:

PlayStation 5 ve 4

Xbox Series X/S ve Xbox One

PC (Windows)

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Ayrıca bazı bulut oyun servislerinde de erişime sunulması bekleniyor. Tüm platformlar için aynı çıkış tarihi geçerli olacak ve çapraz platform desteğiyle çok oyunculu deneyim genişleyecek.

TÜRKÇE SESLENDİRME GELİYOR

FIFA 26'da Türkiye'deki oyuncuları heyecanlandıran en büyük gelişmelerden biri ise Türkçe spiker desteğinin geliyor olması. Türk futboluna özel içeriklerin artırılması, Süper Lig takımlarının tam lisansla oyunda yer alması ve yerli seslendirme sayesinde Türkiye'deki oyuncu kitlesi için daha otantik bir deneyim sunulacak. Bu özellikle birlikte Türkiye, oyunun pazarlama stratejisinde önemli bir pazar haline geliyor.

OYNANIŞTAKİ YENİLİKLER

EA SPORTS FC 26, sadece grafiksel olarak değil, oynanış mekanikleri açısından da pek çok yenilik içeriyor. Bunlar arasında:

Yeni top fiziği ve geliştirilmiş pas sistemi

Daha gerçekçi kaleci hareketleri ve yapay zekâ iyileştirmeleri

Oyun içinde oyuncu tarzına göre şekillenen "playstyle" sistemi

Hızlı maç başlatma ve animasyon geçişlerinin azaltılması sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi

Yeni sezonla birlikte oyunun çevrimiçi modları da daha dengeli ve adil hale getirilecek. Özellikle FUT modunda yapılan geliştirmeler rekabeti artıracak.

FİYATLAR VE SATIN ALMA SEÇENEKLERİ

FIFA 26'nın fiyatları Türkiye için resmi olarak duyuruldu. Standart Sürüm ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak:

Standart Sürüm: 2.899 TL

Ultimate Edition : 3.999 TL

Oyun konsolları ve PC için fiyatlandırmalar benzer seviyelerde olacak. Ön sipariş döneminde verilen bazı özel içerikler ve oyun içi avantajlar, erken satın alma yapan oyunculara sunulacak.

FIFA YERİNE NEDEN FC?

EA SPORTS ile FIFA arasındaki lisans anlaşmasının sona ermesinden sonra serinin adı değişti. Artık oyun "EA SPORTS FC" markasıyla anılıyor. Bu nedenle FIFA 26 ismi resmi olarak kullanılmasa da halk arasında bu şekilde anılmaya devam ediyor. FC 26, yeni marka adıyla daha özgür geliştirme fırsatlarına odaklanıyor.