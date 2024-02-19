Feyza Altun'a soruşturma mı açıldı? Feyza Altun'a neden soruşturma açıldı? soruları gündeme geliyor. Feyza Altun, sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelirken Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlattı. Feyza Altun'a soruşturma mı açıldı? Feyza Altun'a neden soruşturma açıldı? Detaylar haberimizdedir…

FEYZA ALTUN'A SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı tartışmalara neden olurken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gelişmeyle ilgili konuşan Altun, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.

FEYZA ALTUN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriate karşıyım sözlerimin de arkasındayım" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kendisini sert şekilde eleştiren ve "#feyzaaltuntutuklansın" etiketini açanlara "Şeriat dediğiniz bu işte" diyen Altun, yürek yakan bir videoyu paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.