Feyyaz Uçar'ın kim olduğu merak ediliyor. Türk futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Feyyaz Uçar, Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biri olarak hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FEYYAZ UÇAR KİMDİR?

Feyyaz Uçar 27 Ekim 1963 yılında İstanbul'da doğmuş forvet mevkiinde görev almış Kibar Feyzo lakaplı Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Babası Bekir, annesi Nadide Hanım'ın ilk çocuğudur. 2. çocukları ise kız kardeşi Feyzan'dır. Futbola Avcılar Kulübü'nde başladıktan kısa süre sonra Beşiktaş Genç Takımına geçti. Serpil Hamdi Tüzün yönetimindeki genç takımın en iyilerinden biri olarak sivrilerek 1982-83 sezonunda A Takıma yükseldi. Metin-Ali- Feyyaz üçlüsünün en skorer ismiydi. 16 sezonda 320 lig maçında 170 golle, Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'ndeki en büyük golcüsü oldu. İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümü futbol ihtisas mezunu olan Feyyaz Uçar 1987-1993 yılları arasında okul arkadaşı ve özel kondisyoneri Murat Arslan tarafından özel çalıştırıldı. Aynı zamanda Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmenliği yapan ikili gece gündüz demeden antrenman yaptılar. Üst üste şampiyonluklar ve gol krallığı yaşayan Feyyaz ayrıca çok iyi İngilizce konuşan ve az oranda Fransızca bilen kültürlü az konuşan çok düşünen futbolu aklıyla oynayan bir eğitimci akademisyen antrenör ve futbolcuydu.

Feyyaz, Türkiye millî futbol takımında ilk maçına 29 Nisan 1987'de İngiltere karşısında oynanan EURO 1988 eleme maçında çıktı. İkinci kez millî formayı yine bir EURO 1988 eleme maçı olan Yugoslavya maçında giydi ve ilk golünü de bu maçta kaydetti. Feyyaz, 1990 FIFA Dünya Kupası maçlarında da Türkiye kadrosunda yer aldı. Feyyaz, EURO 1992 ve 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de kadroda yer aldı. 28 Nisan 1993'te Norveç ile oynanan FIFA Dünya Kupası eleme maçı son kez millî formayı giydiği maç oldu. Türkiye'nin 3-1 yenildiği maçta son golünü kaydetti. Feyyaz Uçar, millî takım kadrolarına yalnızca Beşiktaş forması giyerken çağrıldı.

FEYYAZ UÇAR'IN KARİYERİ

Beşiktaş (1981-1994): Futbol kariyerinin büyük bir kısmını Beşiktaş'ta geçirdi. Burada "Metin-Ali-Feyyaz" üçlüsünün bir parçası olarak Türk futbolunda iz bırakan performanslar sergiledi.

Fenerbahçe (1994-1995): Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu ve burada bir sezon oynadı.

Antalyaspor (1995-1996): Kariyerinin son döneminde Antalyaspor forması giydi.

Milli Takım : Türkiye Milli Takımı formasıyla da sahaya çıkan Feyyaz Uçar, milli takımda da önemli katkılar sağladı.

Teknik Direktörlük Kariyeri: Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine de adım atan Feyyaz Uçar, çeşitli Türk kulüplerinde görev aldı.