70 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferhan Şensoy hangi filmlerde oynadı? Ferhan Şensoy kitapları neler? Ferhan Şensoy sözleri!

Ortaoyun geleneğine göre kavuğunu Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy, geçtiğimiz sene tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm yıldönümünde oynadığı filmler ve eserler merak konusu oldu. Peki, Ferhan Şensoy hangi Filmlerde oynadı? Ferhan Şensoy kitapları neler? Ferhan Şensoy sözleri!

FERHAN ŞENSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ferhan Şensoy, hem oyuncu hem de senaryo yazarıdır. Usta sanatçının birçoktiyatro oyunu, romanı, denemesi, televizyon dizisi ve film senaryoları bulunmaktadır. Yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

Muhalif Başkan (2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)

Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI NELER?

Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy'un çok sayıda önemli eseri bulunmaktadır.

Ferdeste, 2022

Derdeste, 2021

Dündeste, 2020

Gecedeste, 2019

Kedittin Direniş, 2015

Başkaldıran KurşuNkalem, 2012

FerhAntoloji, 2011

Seçme Sapan Şeyler, 2010

Karagöz ile Boşverin Beni, 2008

Elveda SSK, 2005

Hacı Komünist, 2005

Eşeğin Fikri, 2005

Rum Memet, 2002

Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001

Haldun Taner Kabare, 2000

Denememeler, 1998

Falınızda Ronesans Var, 1998

Düşbükü, 1997

Oteller Kitabı, 1996

Ayna Merdiven, 1996

İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994

Güle Güle Godot, 1993

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991

Gündeste, 1985

Afitap'ın Kocası İstanbul, 1982

Şahları da Vururlar, 1981

Kazancı Yokuşu, 1977

FERHAN ŞENSOY SÖZLERİ!