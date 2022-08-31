Ferhan Şensoy hangi filmlerde oynadı? Ferhan Şensoy kitapları neler? Ferhan Şensoy sözleri!
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70 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferhan Şensoy hangi filmlerde oynadı? Ferhan Şensoy kitapları neler? Ferhan Şensoy sözleri!
Ortaoyun geleneğine göre kavuğunu Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy, geçtiğimiz sene tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm yıldönümünde oynadığı filmler ve eserler merak konusu oldu. Peki, Ferhan Şensoy hangi Filmlerde oynadı? Ferhan Şensoy kitapları neler? Ferhan Şensoy sözleri!
Ferhan Şensoy, hem oyuncu hem de senaryo yazarıdır. Usta sanatçının birçoktiyatro oyunu, romanı, denemesi, televizyon dizisi ve film senaryoları bulunmaktadır. Yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:
Muhalif Başkan (2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy'un çok sayıda önemli eseri bulunmaktadır.
Ferdeste, 2022
Derdeste, 2021
Dündeste, 2020
Gecedeste, 2019
Kedittin Direniş, 2015
Başkaldıran KurşuNkalem, 2012
FerhAntoloji, 2011
Seçme Sapan Şeyler, 2010
Karagöz ile Boşverin Beni, 2008
Elveda SSK, 2005
Hacı Komünist, 2005
Eşeğin Fikri, 2005
Rum Memet, 2002
Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001
Haldun Taner Kabare, 2000
Denememeler, 1998
Falınızda Ronesans Var, 1998
Düşbükü, 1997
Oteller Kitabı, 1996
Ayna Merdiven, 1996
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994
Güle Güle Godot, 1993
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991
Gündeste, 1985
Afitap'ın Kocası İstanbul, 1982
Şahları da Vururlar, 1981
Kazancı Yokuşu, 1977
- "Kitap okumanın tek sakıncası , insana başka bir kitap okuma arzusu vermesi." (Seçme Sapan Şeyler)
- "Lütfen rahatsız etmeyin çok sevdiğim kendimleyim." (Gündeste)
- "Cinayet dediğin illa da kanlı bıçaklı olmak zorunda değildir; aşk da bir cinayettir."
- "Eğer güçsüzsek güçlü olmaya her sabah yeniden ant içmenin anlamı yok. Ant da içki gibidir; fazla içilmemeli, her şeyin fazlası sakıncalı"
- "Hiç kitap okumayan birinin, hayatının sonunda kitap sayfası olan ağaçtan ne farkı var kımıldayan canlı olarak?"
- "İnsan bir güzelliğin farkına varamıyorsa, o güzelliği hak etmiyor demektir."
- "Düşünmek bir tuzaktır, akıl dürter huzuru. Mutlu yaşamak için, aptal olmak gerekli."
- "Herkes gibi olmak bir tür sığınak. Sivri biber gibi ortada kalmanın insancıl ürküntüsü ve sürüyle gezmenin, kaval sesiyle süslenmiş güvencesi." (Eşeğin Fikri)
- "Eğer bütün insanlık el ele vermeyi isteseydi, bütün dünya birlikte dans edebilirdi." (Kalemimin Sapını Gülle Donattım)