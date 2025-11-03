Haberler

Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom ve Banvit formalarını giyen eski basketbolcu Vladimir Stimac, Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoya katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Stimac'ın tutuklanması, ülkede büyük yankı uyandırdı.

  • Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, Sırbistan Radyo Televizyonu binası önündeki hükümet karşıtı eylemlerde gözaltına alındı.
  • Stimac, Sırp Parlamentosu önünde şiddeti teşvik ettiği iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandı.
  • Vladimir Stimac, 2014-2020 yılları arasında Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formalarını giydi.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binası önünde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlere katılan Vladimir Stimac, protesto sonrası çıkan olaylarda polis tarafından gözaltına alındı. Sırp İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki eylemlerde kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmak suçlamasıyla 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

TERS KELEPÇE TAKTILAR

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, gözaltı sırasında Stimac'ın yere yatırıldığı ve polisin diziyle başına bastırarak etkisiz hale getirdiği görüntüler büyük tepki çekti. Stimac'ın, Sırp Parlamentosu önünde "şiddeti teşvik ettiği" iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandığı belirtildi.

Nereden nereye! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

AKTİVİST KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYORDU

37 yaşındaki Stimac, sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ülkesinde demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı eylemlerde aktif rol alıyordu.

Nereden nereye! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Hükümetin medya üzerindeki baskılarına ve artan siyasi gerginliğe tepki gösteren Stimac'ın tutuklanması, insan hakları savunucuları tarafından "ifade özgürlüğüne darbe" olarak değerlendirildi.

Nereden nereye! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

TÜRKİYE'DE PARKEYİ TİTRETMİŞTİ

Sırp basketbolcu Stimac, 2014–2020 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formalarını giymişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.