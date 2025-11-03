Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binası önünde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlere katılan Vladimir Stimac, protesto sonrası çıkan olaylarda polis tarafından gözaltına alındı. Sırp İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki eylemlerde kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmak suçlamasıyla 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

TERS KELEPÇE TAKTILAR

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, gözaltı sırasında Stimac'ın yere yatırıldığı ve polisin diziyle başına bastırarak etkisiz hale getirdiği görüntüler büyük tepki çekti. Stimac'ın, Sırp Parlamentosu önünde "şiddeti teşvik ettiği" iddiasıyla Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandığı belirtildi.

AKTİVİST KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYORDU

37 yaşındaki Stimac, sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ülkesinde demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı eylemlerde aktif rol alıyordu.

Hükümetin medya üzerindeki baskılarına ve artan siyasi gerginliğe tepki gösteren Stimac'ın tutuklanması, insan hakları savunucuları tarafından "ifade özgürlüğüne darbe" olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE'DE PARKEYİ TİTRETMİŞTİ

Sırp basketbolcu Stimac, 2014–2020 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formalarını giymişti.