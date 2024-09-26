Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
Artı Gerçek - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan karşışalaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
FENERBAHÇE UNİIN SG'Yİ AĞIRLIYOR
Artı Gerçek - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan karşışalaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.
Sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?
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