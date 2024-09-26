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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Artı Gerçek - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan karşışalaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

FENERBAHÇE UNİIN SG'Yİ AĞIRLIYOR

Artı Gerçek - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan karşışalaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

Sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU NE?

Canlı puan durumu:

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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