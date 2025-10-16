Haberler

Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman? Fenerbahçe-Stuttgart maçı hangi gün saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi!

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, grubun önemli maçlarından birinde Almanya'nın güçlü takımı Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman? Fenerbahçe-Stuttgart maçı hangi gün saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ve maç takviminin detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan her geçen gün artıyor. Bu sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri de Türk futbolunun köklü temsilcisi Fenerbahçe ile güçlü Alman ekibi Stuttgart arasında gerçekleşecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında başarılı bir performans sergilemek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman?Fenerbahçe-Stuttgart maçı hangi gün saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa puan durumu nasıl? Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takviminin detayları haberimizde!

FENERBAHÇE-STUTTGART NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2025–2026 sezonunda, temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart arasındaki maç 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Bu tarih, grup etabı üçüncü haftaya denk geliyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ GÜN?

Yukarıda da belirtildiği üzere maç 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Hafta içinde oynanacak olması taraftarların planlamasını önem kazanıyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki mücadele saat 19:45 (TSİ) başlayacak. Bu saat, UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi grup aşaması maç saatleriyle uyumlu.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Verdiğiniz bilgiye göre maç, TRT?1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Resmi kaynaklarda yayın kanalına dair kesin açıklama henüz yapılmamış olsa da bazı spor haber siteleri bu bilgiyi gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Aşağıda, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki maç takvimi (verdiğiniz bilgiler doğrultusunda) yer alıyor:

23 Ekim — Fenerbahçe vs Stuttgart (19:45)

6 Kasım — Viktoria Plzen vs Fenerbahçe (23:00)

27 Kasım — Fenerbahçe vs Ferencvaros (20:45)

11 Aralık — SK Brann vs Fenerbahçe (23:00)

22 Ocak — Fenerbahçe vs Aston Villa (20:45)

29 Ocak — FCSB vs Fenerbahçe (23:00)

Bu takvim, Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki kritik sınavlarını özetliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Verdiğiniz bilgiler ışığında:

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile toplam 3 puan elde etmiş durumda.

Temsilcimiz, puan tablosunda 20. sırada yer alıyor.

Ancak bu sıralama henüz tam puan tablosunun tamamlanmamış olması nedeniyle geçici konum olarak değerlendirilmelidir.

