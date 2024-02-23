Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Konferans ligi maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Konferans ligi maçı ne zaman oynanacak? Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

FENRBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

FENERBAHÇE - UNION SAINT - GILLOISE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Final mücadelesi ise 29 Mayıs'ta oynanacak.